LGBTQ-Accounts fallen Chinas Zensur zum Opfer

In China sind mehrere Online-Konten von LGBTQ-Aktivistengruppen in der beliebten App WeChat blockiert worden. Auf den Seiten von Gruppen wie „Gay Pride“ der Technischen Universität von Huazong oder „ColorsWorld“ der Universität von Peking waren am Mittwoch alle Beiträge verschwunden. Stattdessen stand dort der Hinweis: „Alle Inhalte wurden blockiert und die Nutzung des Kontos wurde gestoppt“. Demnach sollen die Gruppen gegen nicht näher genannte Vorschriften verstoßen haben.