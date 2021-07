Europol sprengt von Kriminellen genutztes VPN-Netz

Ermittler in Europa und Nordamerika haben nach Angaben von Europol ein großes Kommunikationsnetzwerk von Cyberkriminellen zerschlagen. In zahlreichen Ländern wurden Server beschlagnahmt und das Netzwerk DoubleVPN unbrauchbar gemacht, wie Europol mitteilte. Ermittler in neun Ländern waren an der Aktion unter Leitung der Niederlande beteiligt.