Hacker zerstören Backup von Western-Digital-Kunden

Hersteller rät: MyBook Live vom Internet trennen!

Um den Fernzugriff auf die auf den Geräten gespeicherten Daten zu ermöglichen, ist in der Tat ein Herstellerkonto notwendig. Western Digital betont in einer Stellungnahme aber, dass die Server des Speicherspezialisten sicher seien und nicht kompromittiert wurden. Man bestätigte aber, dass bei einigen Besitzern des MyBook Live „schadhafte Software“ aufgetaucht sei, die das Gerät zurücksetzt und alles löscht. Man gehe davon aus, dass die Angreifer irgendwie an die Zugangsdaten der Betroffenen gekommen seien und untersuche die Angelegenheit. Besitzern der Netzwerkfestplatte WD MyBook Live rät der Hersteller, ihre Geräte nicht mit dem Internet zu verbinden, bis die Vorfälle aufgeklärt wurden.