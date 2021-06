Anonymous-Hacker nach zehn Jahren Flucht gefasst

Er trat auch in einer Anonymous-Doku im kanadischen Fernsehen auf. In dem Beitrag namens „The Face of Anonymous“ präsentierte er 2016 sogar die Anklageschrift des in den USA anhängigen Verfahrens. 2017 übersiedelte Doyon nach Mexiko, wo er eigenen Angaben zufolge als erster US-Amerikaner überhaupt politisches Asyl bekommen sollte.