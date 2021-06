Wachsende Sorge um normalen Schulbetrieb im Herbst

Kaum jemand im Land wünscht sich nach eineinhalb Jahren Corona-Krise weitere Schulschließungen. Doch kurz vor Beginn der Sommerferien werden die Stimmen lauter, die sich um den normalen Schulbetrieb im Herbst sorgen machen. So hat am Dienstag die Arbeiterkammer in einem Offenen Brief an Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) „möglichst offene“ Schulen gefordert. Auch die SPÖ ist angesichts „fehlender Pläne“ des Ministeriums, „wie das nächste Schuljahr in Sicherheit stattfinden soll“, alarmiert.