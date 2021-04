Schulen können auch im Herbst „zugesperrt“ werden

SPÖ und NEOS gegen Fortführung der Ausnahmeregelung

„Lockdowns gehören verhindert, nicht vorbereitet!“, brachte die neue SPÖ-Bildungssprecherin Petra Vorderwinkler am Donnerstag ihren Unmut über den aktuellen Begutachtungsentwurf der türkis-grünen Regierung in einer Stellungnahme gegenüber krone.at zum Ausdruck. Der zuständige Bildungsminister, so die Überzeugung der SPÖ, arbeite bereits am nächsten Schul-Lockdown. Zusperren, so Vorderwinkler, könne jeder, die Kollateralschäden des Distance Learning seien aber „katastrophal“. Die SPÖ-Politikern, die als Direktorin und Volksschullehrerin tätig war, fordert: „Die Politik muss dafür sorgen, dass Schulen nie mehr geschlossen werden müssen.“