„Frische Luft in der Schule ist gut fürs Denken“

Klassenfeste möglich

Da der Schulschluss schon in greifbarer Nähe ist, gibt’s auch die Frage zu Abschlussfesten. Beim Landesverband der Elternvereine in OÖ rät man zur umsichtigen Planung. “Die für den 1. Juli angekündigten Lockerungen würden zwar die Abhaltung in gewohnter Form erlauben, sind allerdings alles andere als fix und kommen für die Planung relativ spät„, heißt es in einem Schreiben - es besteht ab 100 Gästen Anzeige- und ab 500 Gästen Bewilligungspflicht. Dagegen seien Klassenfeiern nur anzeigepflichtig und im Freien entfällt die Maskenpflicht.