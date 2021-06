Maskenpflicht-Lockerung: Experte rät zu Vorsicht

„Keine Fallexplosionen“

Dieser Wert sei nun noch niedriger, so der Wissenschafter: „Lockert man diese wirkungsvollen Maßnahmen, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Dunkelziffer in den Schulen wieder ansteigt.“ Dass schon ein Teil der Eltern geimpft ist und „auch der von mir und vielen anderen Experten in seiner Dimension etwas unterschätzte“ starke saisonale Effekt wirke dem natürlich zum Glück entgegen. In den wenigen verbleibenden Schultagen könne er sich durch das Wegfallen der Maskenpflicht am Platz ab morgen „keine Fallexplosion vorstellen“, so Wagner.