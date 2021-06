Wien hält an neuem System für Lehrerzuteilung fest

SPÖ-Bildungssprecherin Petra Vorderwinkler sieht den Bildungsminister in der Verantwortung: „Wer einen Personalmangel begegnen will, muss das auch mit mehr Personal tun. Die Herausforderungen an den Schulen werden seit Jahren - gerade im städtischen Raum - immer größer. Das erfordert natürlich mehr Lehrerinnen und Lehrer. Das liegt aber klar im Verantwortungsbereich des Bundes. Seit Jahren unternimmt der Bildungsminister hier allerdings nichts“, so Vorderwinkler. Einen „rot-pinken Bildungskahlschlag“ ortet der Bildungssprecher der Wiener FPÖ Maximilian Krauss. Die NEOS seien „von Bildungsfreunden zu Bildungsfeinden geworden und lassen zigtausende Schüler und Lehrer im Stich“, so Krauss, der den sofortigen Rücktritt von Wiederkehr und Himmer forderte.