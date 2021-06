Kim Kardashian: Sexy Fotos auch als Anwältin

Mittlerweile ist Kim Kardashian schon zweimal durch die erste große Jusprüfung gerasselt. Den Traum von der Karriere als Anwältin hat die ehemalige „Keeping Up With The Kardashians“-Darstellerin aber längst nicht aufgegeben. Sollte es dann so weit sein, will die 40-Jährige sich aber dennoch nicht verstellen. Wie sie jetzt schon klarstellte: Selbst als Advokatin wird es immer noch sexy Fotos von ihr geben!