Mit der Kronen Zeitung jubelt es sich am besten!

„Endlich wieder Fußball“, denkt sich Martin. Seine Freundin ist davon sichtlich nicht so begeistert und liest lieber die Kronen-Zeitung ;-). Am Weg zum Public Viewing konnte es sich Martin auch nicht nehmen lassen, für Österreich schon mal das jubelnde Fahnenschwingen mit Bravour zu üben. Freundin Victoria macht es sich indes mit der Kronen Zeitung gemütlich und wartet geduldig auf die Weiterfahrt. Zwar hatte Österreich zuletzt eine Niederlage erlitten, doch vielleicht kann die Herren-Nationalmannschaft mal Fan Martin aufs Feld lassen - wenn er so gut kickt wie die Fahne zu schwingen, können wir große Hoffnung haben!