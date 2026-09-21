Ex-OMV-Boss wird jetzt Chef von Energieriesen

Stern soll nächstes Kapitel im Konzern aufschlagen

Die Suche nach einem neuen Chef sei umfassend und weltweit durchgeführt worden, erklärte die leitende Direktorin des Verwaltungsrats, Maureen Kempston Darkes. Gesucht worden sei eine Führungspersönlichkeit mit der nötigen Erfahrung, Perspektive und strategischen Fähigkeiten, um Irving Oil in das nächste Kapitel der Unternehmensgeschichte zu führen.