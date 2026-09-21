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Ex-OMV-Boss wird jetzt Chef von Energieriesen

Wirtschaft
21.09.2026 18:54
Alfred Stern übernimmt ab November den Chefposten beim kanadischen Energiekonzern Irving Oil. ...
Alfred Stern übernimmt ab November den Chefposten beim kanadischen Energiekonzern Irving Oil. Zuvor stand er fünf Jahre an der Spitze der OMV.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
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Von krone.at

Nach seinem Abschied von der OMV hat Alfred Stern bereits einen neuen Top-Job gefunden – und der führt den ehemaligen Konzernchef nach Kanada. Stern übernimmt ab November die Führung des privaten Energiekonzerns Irving Oil.

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Der frühere OMV-Chef Alfred Stern wird neuer CEO des kanadischen Energiekonzerns Irving Oil. Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, übernimmt Stern den Posten mit 1. November 2026. Bereits ab 1. Oktober wird er Teil des Konzerns.

Irving Oil ist ein international tätiger Energiekonzern in Privatbesitz. Das Unternehmen betreibt unter anderem die größte Raffinerie Kanadas in Saint John in der Provinz New Brunswick. Zudem gehört die einzige Raffinerie Irlands zum Konzern.

Stern soll nächstes Kapitel im Konzern aufschlagen
Die Suche nach einem neuen Chef sei umfassend und weltweit durchgeführt worden, erklärte die leitende Direktorin des Verwaltungsrats, Maureen Kempston Darkes. Gesucht worden sei eine Führungspersönlichkeit mit der nötigen Erfahrung, Perspektive und strategischen Fähigkeiten, um Irving Oil in das nächste Kapitel der Unternehmensgeschichte zu führen.

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„Ich fühle mich geehrt, dem Team von Irving Oil zu einem so wichtigen Zeitpunkt seiner Geschichte beizutreten“, wird Stern in der Aussendung zitiert.

Stern verließ OMV Ende August
Stern hatte die OMV seit September 2021 geführt. Bereits im Mai 2025 hatte er überraschend angekündigt, seinen bis 31. August 2026 laufenden Vertrag nicht zu verlängern. Zuvor stand Stern an der Spitze der OMV-Kunststofftochter Borealis.

Während seiner Zeit als OMV-Chef wurde der Kurs des Konzerns weg vom klassischen Öl- und Gasgeschäft hin zu nachhaltiger Chemie vorangetrieben. Seit 1. September steht die Irin Emma Delaney an der Spitze der OMV.

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