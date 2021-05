Wut und Abscheu befeuern Debatte auf Twitter & Co.

Unter diesem großen Aufwand nahmen die Wissenschaftler Twitter-Aktivitäten zu tragischen Ereignissen unter die Lupe: Darunter etwa ein Amoklauf in Nordkalifornien im November 2017, die Geiselnahme in einem Supermarkt im französischen Trebes, ein Amoklauf am Google-Hauptsitz in Kalifornien, die Amokfahrt in Münster im April 2018 oder der Amoklauf an einer Schule in Santa Fe (USA) im darauffolgenden Mai.