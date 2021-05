Gaming-Smartphone mit Umschnallkühler: ROG Phone 5

Der Extra-Ladeanschluss ist ein sinnvolles Extra, wenn man beim Laden im Querformat weiterspielen will. Auch die „Schultertasten“, die zwei berührungsempfindliche Flächen am Rahmen sind, zeigen, dass hier an die Zielgruppe gedacht wurde. Ein Spiele-Launcher samt Tuning-Menü und ein spaciges Android-Interface runden die Spiele-Features softwareseitig ab.