Fährt Salzburg vor, wird „Horr“ zum Horror-Stadion

Vorsicht ist am Sonntag (14.30), wenn die Elf von Daniel Beichler am Verteilerkreis aufläuft, dennoch geboten: Auch in Heimspielen hatten die Bullen eine eindrucksvolle Serie. Im Februar riss diese jäh durch ein 0:2, das noch Thomas Letsch zu verantworten hatte. „Es werden enge, hart umkämpfte Spiele“, glaubt Beichler vor den beiden Duellen – am Mittwoch gastieren die Wiener zum Rückspiel in Wals-Siezenheim. „Wir spielen gegen eine erfahrene, routinierte Mannschaft, die uns auf die Nerven gehen wird. Genau das müssen wir zurückgeben.“