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Nach 10 Jahren: Liebes-Aus bei Weltmeisterin

Sport-Mix
18.04.2026 22:04
Megan Rapinoe und Alex Morgan
Megan Rapinoe und Alex Morgan(Bild: AP/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Sie gehören zu den erfolgreichsten US-Sportlerinnen der Welt – und sie waren zehn Jahre lang ein Paar. Doch jetzt haben sich Fußball-Weltmeisterin Megan Rapinoe und die fünffache Basketball-Olympiasiegerin Sue Bird getrennt.

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Das teilten die beiden nach zehn Jahren Beziehung in der Nacht auf Samstag in einem gemeinsamen Post auf Instagram mit. 

„Das war keine leichte Entscheidung“
„Das war keine leichte Entscheidung, aber wir haben sie gemeinsam getroffen, voller Liebe, Respekt und Fürsorge füreinander“, schrieben Rapinoe und Bird. „Wir haben das letzte Jahrzehnt miteinander verbracht, in großen wie in kleinen Momenten, und diese Erinnerung wird uns immer begleiten.“

Ein Bild aus besseren Tagen: Megan Rapinoe mit ihrer Verlobten, der Basketball-Superstar Sue ...
Ein Bild aus besseren Tagen: Megan Rapinoe mit ihrer Verlobten, der Basketball-Superstar Sue Bird.(Bild: AP/Lindsey Wasson)

Bird, die als eine der besten Basketballerinnen der Geschichte gilt, hatte sich 2017 geoutet und die Beziehung zu Rapinoe bestätigt. 2020 verlobten sich die beiden Weltklasse-Sportlerinnen, geheiratet haben sie danach allerdings nicht. 

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