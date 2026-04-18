Nach 10 Jahren: Liebes-Aus bei Weltmeisterin

„Das war keine leichte Entscheidung“

„Das war keine leichte Entscheidung, aber wir haben sie gemeinsam getroffen, voller Liebe, Respekt und Fürsorge füreinander“, schrieben Rapinoe und Bird. „Wir haben das letzte Jahrzehnt miteinander verbracht, in großen wie in kleinen Momenten, und diese Erinnerung wird uns immer begleiten.“