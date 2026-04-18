Pöltl verliert zum Play-off-Start mit Toronto

Die Kanadier waren am Eriesee bis zur Pause (54:61) in Schlagdistanz, rissen jedoch im dritten Viertel ab. Der Abschnitt ging mit 36:22 an die Gastgeber, die in der Folge ungefährdet blieben. „Wir haben es ihnen heute in der Offense leider zu leicht gemacht. Wir hatten nicht genug Aggressivität in der Defense, haben nicht genug Turnovers forciert. Sie haben gut gespielt, aber wir haben viel zu viel zugelassen. Wenn wir Spiele in der Serie gewinnen wollen, müssen wir in der Defense einfach besser sein“, sagte Pöltl, der selbstkritisch anmerkte: „Ich habe mich nicht gut in die Offense einbringen können, habe es schwer gefunden, effektiv zu sein.“