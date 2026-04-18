Zwischenfall bei Schießübung: 76-Jähriger verletzt

Mit erheblichen Verletzungen musste am Samstag ein Tiroler (76) ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert werden. Der Mann war bei einem Übungsschießen der Jäger im Gesicht verletzt worden. Die Ursache mutet kurios an.
Oberhalb der Otten-Alm in Walchsee fand am Samstag ein genehmigtes Übungsschießen der Jäger statt. Dabei mussten die Teilnehmer an insgesamt drei Ständen je zwei Schuss mit einem Gewehr abgeben. Dabei passierte der Unfall.
Schütze im Gesicht getroffen
Ein 76-Jähriger lud bei der dritten Station eine Patrone und betätigte den Abzug seiner Repetierbüchse. „Dabei explodierte die Kammer mit der Patrone“, heißt es von der Polizei. Durch die heftige Reaktion wurde der Gewehrlauf 20 Meter in ein Feld geschleudert und das Objektiv zurückgestoßen. Dieses traf den Schützen mit voller Wucht im Gesicht. Der Mann wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert.
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