Zwischenfall bei Schießübung: 76-Jähriger verletzt

Schütze im Gesicht getroffen

Ein 76-Jähriger lud bei der dritten Station eine Patrone und betätigte den Abzug seiner Repetierbüchse. „Dabei explodierte die Kammer mit der Patrone“, heißt es von der Polizei. Durch die heftige Reaktion wurde der Gewehrlauf 20 Meter in ein Feld geschleudert und das Objektiv zurückgestoßen. Dieses traf den Schützen mit voller Wucht im Gesicht. Der Mann wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert.