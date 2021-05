Audi testet Stromtankstelle der Zukunft

Die VW-Tochter will außerdem neue Kunden gewinnen: Audi-Fahrer können mit einer halben Stunde Vorlauf einen der sechs Stromtankplätze reservieren und deshalb an der Warteschlange vorbeifahren. In der Lounge soll es außerdem einen exklusiven Bereich für die Kunden der eigenen Marke geben. „Wir wollen Argumente schaffen, dass sich Kunden für den elektrischen Audi entscheiden und nicht für das Wettbewerbermodell“, sagte Projektmanager Ralph Hollmig.