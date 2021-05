Königin Maxima: Zwei ihrer Töchter verlassen sie!

Die niederländische Königin Maxima ist dankbar dafür, dass sie während der Corona-Pandemie mehr Zeit mit der Familie verbringen konnte. Das sagte Maxima in einem TV-Interview in Den Haag anlässlich ihres 50. Geburtstages am Montag. „Ich muss sagen: Ich reiste ein bisschen zu viel vor Corona,“ räumte sie ein. Die Zeit jetzt war aber besonders wichtig für die Königin, weil sie in Kürze gleich zwei ihrer drei Töchter ziehen lassen muss. Amalia maturiert gerade und Alexia will nach Wales.