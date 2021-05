Königin Maxima feiert ihren 50. Geburtstag

Maxima Zorreguieta kam am 17. Mai 1971 in Buenos Aires zur Welt und wuchs dort mit den drei jüngeren Geschwistern Martin, Juan und Ines auf. „Ihr Leben in der Mittelschicht war ziemlich normal, das Bemerkenswerteste waren die übermenschlichen Anstrengungen ihrer Eltern, ihren Kindern eine erstklassige Ausbildung zu ermöglichen“, sagt ihre Biografin Soledad Ferrari. Nach ihrem Wirtschaftsdiplom 1995 arbeitete Maxima bei internationalen Banken in Buenos Aires, New York und Brüssel. 1999 lernte sie Willem-Alexander bei gemeinsamen Freunden in Madrid kennen.