Keine Ausreden mehr, starten Sie jetzt!

Nicht übertreiben, aber dranbleiben

Der Start in ein bewegtes Leben ist nicht leicht, Sie können es am Anfang allerdings durchaus ruhiger angehen lassen. Bei Erwachsenen soll nämlich laut den Empfehlungen des „Fonds Gesundes Österreich“ das Hauptaugenmerk darauf liegen, dass der Wechsel von „körperlich inaktiv“ zu „ein wenig körperlich aktiv“ einen wichtigen ersten Schritt darstellt. Ist der Grundstein gelegt, kann stetig mehr „Power“ in den Alltag eingebaut werden - bis man sich zum aktiven Hobbysportler entwickelt. Der Benefit zeigt sich schnell: Bereits nach einer Stunde Bewegung bessern sich die Blutwerte wie -zucker oder Insulin deutlich. Niedrigerer Blutdruck und Ruhepuls vermögen schon innerhalb weniger Wochen auch an trainingsfreien Tagen nachgewiesen zu werden. Nach 20 Tagen regeneriert sich auch das Immunsystem, ein wichtiger Beitrag zur Abwehr von Viren. Gelenke und Knochen gewinnen an Kraft, und das ebenfalls in relativ kurzer Zeit.