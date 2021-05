Regierung dankte am 1. Mai dem Gesundheitspersonal

Der Kanzler dankte bei dem Besuch allen, „die so stark über sich hinausgewachsen sind“. Kogler versicherte den in Sozial-, Gesundheits- und Pflegeberufen Tätigen die Wertschätzung der Bundesregierung: „Sie mussten oft ans Limit gehen.“ Speziell in der Pflege sei nicht nur körperlich schwere, sondern auch emotional belastende Arbeit zu leisten, führte Kogler ins Treffen.