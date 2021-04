Regierung setzt Fokus auf Langzeitarbeitslose

Krise sorgte für viele unverschuldete Arbeitslose

Am Arbeitsmarkt habe sich zuletzt ein deutlicher positiver Trend gezeigt - „dies erwarten wir auch in den nächsten Wochen“, so Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP). „Wir wissen auch, dass sich Krisen am Arbeitsmarkt länger zeigen“, erläutert der Minister die Situation. Gerade in Zeiten der Pandemie seien nun besonders viele Menschen unverschuldet in die Arbeitslosigkeit gerutscht - etwa Mitarbeiter von Reisebüros, Kellner oder Rezeptionisten.