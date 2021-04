Pflege: Klatschen ist verhallt, Krise dauert an

„Eine Einmalzahlung ist nicht nachhaltig“

Dort sei das Druckmittel aber auch anders, erklärt die ÖGKV-Präsidentin. Denn im Vorjahr haben 9000 Pflegende den Beruf verlassen. Eine Bewegung, auf die man reagieren will. „Was mit einer Einmalzahlung aber auch nicht getan ist“, sagt Potzmann. Zumal die Ausgangssituation durch Privatisierungen in Deutschland noch schlechter sei als in Österreich. „Aber auch in Österreich gibt es Tendenzen, dass viele Menschen den Beruf verlassen“, erklärt Potzmann. Eine Pflegekammer, die die Entwicklung in Zahlen gießt, gibt es aber nicht.