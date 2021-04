Amazon hebt Löhne für Beschäftigte in den USA an

Der Online-Riese Amazon hebt die Löhne für mehr als eine halbe Million Beschäftigte in den USA an. Angestellte in den Logistikzentren, im Lieferdienst und im Kundendienst sollen ab Mai beziehungsweise Juni 50 Cent bis 3 Dollar (bis zu 2,50 Euro) pro Stunde mehr bekommen, wie Amazon am Mittwoch ankündigte. Das sei eine „Investition von mehr als einer Milliarde Dollar“.