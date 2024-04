Dieses Kaffeehaus hat Preise wie vor 20 Jahren

Beim Blick auf die Speisekarten-Preise mancher Lokale vergeht vielen Gästen schon vor dem Essen der Appetit. Ganz anders verhält es sich in der kleinen unscheinbaren Kaffeekonditorei am Alsergrund. Hier fühlt es sich in puncto Teuerung wie eine Zeitreise zurück an: Ein kleines Frühstück kostet lediglich 2,90 Euro – Kaffee inklusive!