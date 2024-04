Soziale Medien wichtige Polit-Informationsquelle

Mehr als die Hälfte der Internetnutzerinnen und -nutzer in Deutschland (59 Prozent) informiert sich in sozialen Medien oder Messenger-Diensten über politische Themen. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage, die vom Digitalverband Bitkom in Berlin veröffentlicht wurde. Dazu wurden im Februar von Bitkom Research 1005 Menschen in Deutschland ab 16 Jahren telefonisch befragt, darunter 877 Internetnutzerinnen und -nutzer.