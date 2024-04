Wie sich Nordkorea heimlich ins Wohnzimmer streamt

Nordkorea – nur wenig dringt von dem politisch weitgehend isolierten und schwer sanktionierten Land offiziell nach außen, schon gar nicht in den Westen. Dachte man zumindest. Doch wie sich zeigt, versorgt ein Teil der rund 26 Millionen Einwohner Nordkoreas heimlich, still und leise Produktionsfirmen mit Zeichentrickfilmen, die über Streaming-Giganten dann auch in heimischen Wohnzimmern landen.