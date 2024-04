Ist Rätsel geklärt? Es gab Drogen zur Vorspeise

Unter rätselhaften Umständen wurde am Montagabend eine sechsköpfige Familie in Obertrum in zwei Krankenhäuser in der Stadt Salzburg eingeliefert. Sogar Notärzte und ein Hubschrauber waren im Einsatz – die „Krone“ berichtete. Wurde zuerst der Austritt von Gas oder einer Chemikalie vermutet, lag dann eine Lebensmittelvergiftung nahe. Essenreste wurden sogar ins Labor der AGES in Wien eingeliefert und eine mikrobiologische Untersuchung angeordnet.