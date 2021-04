Gewerkschaft erhebt schwere Vorwürfe gegen Amazon

Die Gewerkschaft wirft Amazon vor, widerrechtlich eigene Wahlkabinen am Firmengelände aufgestellt zu haben, um die Arbeiter in die Irre zu führen. Amazon habe die Wahl am Parkplatz mit Überwachungskameras beobachtet und bei der Stadtverwaltung sogar Ampelintervalle anpassen lassen, damit die Gewerkschafter nicht so leicht mit Arbeitern in Kontakt kommen konnten, die von ihrer Schicht nach Hause fuhren.