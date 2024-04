Neuer Atlas-Bot beeindruckt – doch er hat Rivalen!

Geht es nach Tech-Vordenkern wie Elon Musk, sind menschenähnliche Roboter die Arbeitskräfte der Zukunft: Bei Musks Autohersteller Tesla forscht man an einem Roboter namens Optimus, dem man einfache und sich häufig wiederholende Arbeitsschritte in der Autoproduktion anvertrauen will. Die Autobranche wird auch der erste „Arbeitgeber“ des neuen Atlas von Boston Dynamics: Der US-Anbieter gehört nach zahlreichen Eigentümerwechseln mittlerweile dem südkoreanischen Hyundai-Konzern und Atlas soll bald in dessen Autofabriken erprobt werden. Doch Tesla und Hyundai sind nicht allein, auch bei BMW hat man sich einen Partner aus der Robotik gesucht. Eine Bestandsaufnahme.