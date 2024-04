Zmuegg: „Kogler und Brunner müssen vor Gericht“

Finanzminister und Vizekanzler vor Gericht?

Sanierungsexperte Gerald Zmuegg ergänzt: „Es ist auch für uns eine neue Erfahrung, dass wir rechtliche Schritte gegen den Staat einleiten müssen. Was die gestrigen Aussagen von Vizekanzler Kogler und Finanzminister Brunner im U-Ausschuss betrifft, bin ich einigermaßen schockiert.“ Seit August 2023 wartet man nun schon darauf, dass sich Brunner und Kogler einigen und es zur entsprechenden Umsetzung einer EU-Richtlinie in österreichisches Recht kommt. „Denn daran scheitert diese Auszahlung. Es wird mit Sicherheit so sein, dass sowohl Kogler als auch Brunner mit diesen Aussagen spätestens im Gericht vom Richter noch einmal konfrontiert werden. Denn wenn es zu keiner Lösung kommt, dann sind die Klagen, die wir eingebracht haben, jedenfalls vom Richter entsprechend abzuhandeln. Und es ist simpel und ergreifend so, es ist ein Vertrag zustande gekommen. Und wenn man jetzt zwei Jahre braucht, um das umzusetzen, da habe ich kein Verständnis mehr.“