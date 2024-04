Videotelefonie lässt Datenvolumen stark steigen

Zu Jahresende 2023 waren 26,2 Millionen SIM-Karten in Umlauf, nach 24 Millionen im Jahr davor. Dabei geht es nicht nur um SIM-Karten in Smartphones, Tablets oder Laptops, sondern auch um M2M-Karten (Anm., Machine-to-Machine), die in Autos oder in GPS-Trackern für Haustiere verwendet werden. Der Zuwachs sei insbesondere auf letztere zurückzuführen, hieß es am Donnerstag bei einem Pressegespräch.