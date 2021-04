Erster Betriebsrat bei Amazon in USA gescheitert

Der Versuch der Bildung der ersten Gewerkschaftsvertretung beim Onlineversandhändler Amazon in den USA ist gescheitert. Bei der live übertragenen Stimmauszählung erreichte das Nein-Lager am Freitag die Mehrheit. Die Abstimmung in einem Amazon-Logistikzentrum in Bessemer im Bundesstaat Alabama hatte große symbolische Bedeutung: Amazon ist strikt gegen die Einrichtung von Arbeitnehmervertretungen und warb offensiv für ein Nein. Gegen die Wahlkampfmethoden des Konzerns legt die Einzelhandelsgewerkschaft RWDSU nun Beschwerde ein.