SPÖ will ein Recht auf Leben ohne Internet

Ein weiterer Bereich ist die zunehmende Digitalisierung. Vor allem ältere Menschen sind mit der schnellen Digitalisierung in allen Lebensbereichen überfordert. Die SPÖ spricht sich daher für ein Recht auf analoges Leben aus. Behördenwege oder etwa der Kauf eines Tickets sollen weiterhin auch an einem Schalter möglich sein. In Servicestellen in Gemeinden sollen Behördenwege abgewickelt werden können. Auch Services der kritischen Infrastruktur müssen vor Ort abgewickelt werden können. Dazu zählen Strom- und Gasanbieter, Post-Partner, Banken und Versicherungen.