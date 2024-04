EU-Wahl: Diese Parteien hoffen noch auf Zulassung

Alle Wahlberechtigten dürfen unterschreiben

Unterschreiben konnten nur Wahlberechtigte, also alle Österreicher und andere EU-Bürger mit Hauptwohnsitz im Lande, die spätestens am Stichtag (26. März) in der Wählerevidenz standen. Die Hürde für das Unterschriftensammeln für die EU-Wahl ist zwar prinzipiell die gleiche wie für Nationalratswahlen.