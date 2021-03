Wer nicht gefilmt werden will, verliert seinen Job

Senatoren schickten Jeff Bezos offenen Brief

Auch in der US-Politik wird Amazons verstärkte Überwachung kritisiert. Eine Reihe von US-Senatoren hat sich in einem offenen Brief an Amazon-Chef Jeff Bezos gewandt und eine Erklärung eingefordert, wie Amazon zu verhindern gedenke, dass die Überwachungs-Tools die Privatsphäre der Fahrer verletzten und noch größeren Arbeitsdruck aufbauen.