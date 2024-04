Titel-Endspurt: Ein Sturm wird kommen!

Während die Bullen nach dem 3:4 in Klagenfurt schwer angeschlagen in den Seilen hängen, scheint der Herausforderer vor lauter Selbstvertrauen fast zu platzen. War das Titelrennen in den letzten Jahren in der Regel zum Gähnen, so winkt Fußball-Österreich nach Sturms 3:1-Sieg bei Rapid ein Nervenkitzel-Finale! Mit einem Sieg im Überdrüber-Hit am Sonntag in der Mozartstadt könnte die Ilzer-Truppe den Sack schon fast zumachen. Die Steirer scheinen vor den letzten vier Runden jedenfalls die besseren Karten zu haben.