Horror-Unfall bei Schulausflug auf Bauernhof

Einen wahren Albtraum erlebte eine Klagenfurter Familie in der vergangenen Woche. Wie an jedem anderen Tag verabschiedete sich der achtjährige Sohn am Freitag von Stefanie D., bevor er in die Schule musste. An diesem Tag stand ein Ausflug zu einem Bauernhof bei St. Veit auf dem Programm. Dass der mit einem Horror-Unfall enden würde, konnte zu diesem Zeitpunkt noch niemand ahnen.