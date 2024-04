Anklage: So trickste der falsche Doktor alle aus

„Ich wollte meine Verwandten nicht enttäuschen. Sie haben mich so unter Druck gesetzt und wollten, dass ich endlich beruflichen Erfolg habe!“ – So rechtfertigt sich jener dreiste Kurpfuscher, warum er sich im Vorjahr als feiner „Herr Doktor“ ausgab und im LKH Knittelfeld und in der Kaserne St. Michael Patienten behandeln wollte (wir berichteten). Und das, obwohl er außer einem Rotkreuz-Kurs keinerlei Befähigung dazu hatte. Promotionsurkunde? Maturazeugnis? Arzt-Abzeichen? Alles gefälscht ...