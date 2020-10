Corona treibt Amazon weiter Kunden in die Hände

Die Coronavirus-Pandemie treibt Amazon die Kunden in die Hände. Zum zweiten Mal in Folge machte der weltgrößte Online-Händler einen Rekordgewinn in seiner 26-jährigen Firmengeschichte. Im dritten Quartal habe sich der Gewinn auf 6,3 Milliarden Dollar verdreifacht, teilte der US-Konzern aus Seattle am Donnerstag mit.