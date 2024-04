Hunderttausende haben schon Rafah verlassen

Zeitweilig hielten sich in Rafah rund 1,5 Millionen der mehr als 2,2 Millionen Menschen im Gazastreifen auf. Mehr als eine Million hatte dort nach Angaben von Hilfsorganisationen im Zuge des Gaza-Krieges Zuflucht gesucht. Am 7. April hatte die israelische Armee eigenen Angaben zufolge ihre Truppen aus der Stadt Khan Younis, die ebenfalls im Süden des Gazastreifens liegt, abgezogen. Seitdem begannen Zivilisten der „Jerusalem Post“ zufolge Rafah etwa in Richtung Khan Younis zu verlassen.