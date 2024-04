„Noch mal was anderes“

Folglich sei es für ihn etwas ganz Besonderes gewesen, zum ersten Mal als Bundestrainer die Hymne Deutschlands zu hören. „Ich habe als Fan auch immer mitgesungen vorm TV oder im Stadion. Aber das ist noch mal was anderes, wenn du am Spielfeldrand stehst, dein Trainerteam im Arm hast, mal in den Himmel schaust. Das sind sehr emotionale Momente. Da darf man auch mal ein Tränchen verdrücken“, gestand der Bayer.