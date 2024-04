„Internet: Kein Ort der kommunikativen Vernunft“

Im Internet reden die Leute übereinander, aber nicht miteinander

Während der Covid-19-Pandemie ist in der Gesellschaft eine Kluft entstanden. In Diskussionen sind Argumente der Gegenseite teilweise nicht mehr akzeptiert und zugelassen worden. Eine gesunde Diskussionskultur ist verloren gegangen. Hierzu sagt Marischen: „Das Internet ist kein Ort der kommunikativen Vernunft. Was man machen kann, ist, dieses Gespräch auf andere Art und Weise zu führen. Also nicht übers Internet, weil dort reden die Leute übereinander, aber nicht mehr miteinander.“