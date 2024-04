Immer mehr Erpressung mit Nacktfotos im Netz

Aufklärungsarbeit am wichtigsten

Am wichtigsten sei aber Aufklärungsarbeit bei Kindern und Jugendlichen ebenso wie bei ihren Eltern. „Je mehr Kinder darüber wissen, umso besser können sie sich schützen und auch entsprechend reagieren. Etwa indem sie klar sagen, dass das, was das Gegenüber tut, nicht in Ordnung und strafbar ist“, so Satke. Für Täterinnen und Täter seien selbstbewusste Kinder, die sich zur Wehr setzen, meist wenig reizvoll.