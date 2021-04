Polizistin erstochen: Terrorverdacht in Frankreich

Die Frau wurde ersten Erkenntnissen nach von dem Mann am Kommissariat in Rambouillet hinterrücks angegriffen und laut Berichten mit dem Messer die Kehle durchgeschnitten. Sie starb noch am Tatort. Der Angreifer, nach Medienberichten ein Tunesier, wurde von der Polizei getötet. Aus dem Umfeld des Tatverdächtigen wurden drei Menschen festgenommen und in Gewahrsam genommen. Ermittler durchsuchten zwei Wohnungen.