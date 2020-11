Mord an Lehrer: Vier Schüler im Visier der Justiz

Einer Schülerin Patys werden zudem „falsche Anschuldigungen“ vorgeworfen, nachdem dieser Mohammed-Karikaturen in einer Stunde zur Meinungsfreiheit gezeigt hatte, an der sie selbst aber gar nicht teilnahm. Ihr in Untersuchungshaft sitzender Vater hatte daraufhin mehrere Internet-Videos veröffentlicht, in denen er dem Pädagogen die „Diskriminierung“ von Muslimen vorwarf. Zudem soll der Vater vor dem Mord im Kontakt mit dem Täter gestanden sein.