Corona-Pandemie belastet immer mehr Menschen

Um besser durch die Krise zu kommen, empfiehlt der Experte, sich nicht nur auf das Negative zu konzentrieren, sondern in allem auch das Schöne zu entdecken, sei es - für jeden ganz individuell - in Beziehungen, in der Natur oder Kunst etc. Weiters muss jeder einzelne das Gefühl haben können, an der Lösung mitzuarbeiten, etwa, indem er sich impfen lässt. Essenziell ist jedoch, ganz bewusst einen liebevollen Umgang miteinander anzustreben. In „gereizten“ Zeiten wie diesen noch wichtiger als sonst auch schon...