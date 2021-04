3D-Druck: Italiener kopieren Michelangelos David

Italien wird zur Weltausstellung in Dubai ein lebensgroßes Replikat von Michelangelos David aus dem 3D-Drucker schicken. Der „digitale Zwilling“ der Monumentalstatue, die in der Galleria dell‘Accademia in Florenz steht, sei eine Premiere, teilte die verantwortliche Firma Hexagon Italia mit. Möglich wurde der Nachbau demnach durch den Einsatz modernster Technik zum Scannen und Vermessen.